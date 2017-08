CAN 2019 : Le Sénégal a une double chance de se qualifier

Avec les changements apportés par la CAF dans les éliminatoires, ce ne sont plus seulement les équipes qui termineront 1ère de chacun des 12 groupes et la meilleure 2ème qui s'ouvriront les portes de la CAN 2019. En effet, désormais ce sont les deux premiers de chaque groupe qui se qualifieront pour le Cameroun, à l'exception de la poule du pays hôte où une seule place est en jeu.

Large vainqueur (3-0) d'entrée de la Guinée Équatoriale, en juin dernier à Dakar, lors de la journée inaugurale, l'équipe du Sénégal occupe le fauteuil de leader du groupe A devant Madagascar, qui avait disposé du Soudan (3-1) en déplacement en Khartoum. C'est dire que Lions et Barea sont en pole position pour composter leurs tickets pour Cameroun 2019.

Pour la 2ème journée des éliminatoires, prévue en mars 2018, le Sénégal se rendra à Antanarivo pour croiser Madagascar dans le choc des leaders, tandis que le duel des perdants opposera à Bara la Guinée Équatoriale au Soudan.



Stades