CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires

Les éliminatoires pour la 32e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) ont lieu du 22 mars 2017 au 16 octobre 2018. Les premiers de chacun des 12 groupes, ainsi que les trois meilleures équipes classées deuxièmes, rejoindront la sélection du Cameroun, championne d’Afrique et hôte de la CAN 2019. Voici le calendrier et les résultats des 144 matches menant à la phase finale.



CAN 2019 : TOUR PRELIMINAIRE

Les trois équipes qualifiées à l’issue de matches aller et retour disputeront la phase de groupes.

20 au 28 mars 2017 : Sao Tomé – Madagascar (22/03) ; Comores – Maurice (24/03) ; Djibouti – Soudan du Sud (22/03)

20 au 28 mars 2017 : Madagascar – Sao Tomé (26/03) ; Maurice – Comores (28/03) ; Soudan du Sud – Djibouti (28/03)

CAN 2019 : PHASE DE GROUPES

L’équipe qui termine à la première de son groupe est qualifiée pour la CAN 2019. Les trois équipes classées deuxièmes avec le meilleur bilan de ces éliminatoires

GROUPE A

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal – Guinée équatoriale ; Soudan – Sao Tomé ou Madagascar

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée équatoriale – Soudan ; Sao Tomé ou Madagascar – Sénégal

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Sénégal – Soudan ; Guinée équatoriale – Sao Tomé ou Madagascar

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Soudan – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Guinée équatoriale

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée équatoriale – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Soudan

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Soudan – Guinée équatoriale ; Sénégal – Sao Tomé ou Madagascar

GROUPE B*

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Malawi – Comores ou Maurice

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Maroc – Malawi

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Maroc – Comores ou Maurice

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Comores ou Maurice – Maroc

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Comores ou Maurice – Malawi

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Malawi – Maroc

*Le Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Mais ses résultats ne sont pas pris en compte dans le classement. Du coup, seul le premier de cette poule à trois pourra se qualifier pour la phase finale.

GROUPE C

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali – Gabon ; Burundi – Djibouti ou Soudan du Sud

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Gabon – Burundi ; Djibouti ou Soudan du Sud – Mali

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Mali – Burundi ; Gabon – Djibouti ou Soudan du Sud

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Burundi – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Gabon

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Gabon – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Burundi

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Burundi – Gabon ; Mali – Djibouti ou Soudan du Sud

GROUPE D

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo ; Bénin – Gambie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Togo – Bénin ; Gambie – Algérie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin ; Togo – Gambie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie ; Gambie – Togo

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Togo – Algérie ; Gambie – Bénin

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Bénin – Togo ; Algérie – Gambie

GROUPE E

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Nigeria – Afrique du Sud ; Libye – Seychelles

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Afrique du Sud – Libye ; Seychelles – Nigeria

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Nigeria – Libye ; Afrique du Sud – Seychelles

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Libye – Nigeria ; Seychelles – Afrique du Sud

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Afrique du Sud – Nigeria ; Seychelles – Libye

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Libye – Afrique du Sud ; Nigeria – Seychelles

GROUPE F

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Ghana – Ethiopie ; Sierra Leone – Kenya

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ethiopie – Sierra Leone ; Kenya – Ghana

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Ghana – Sierra Leone ; Ethiopie – Kenya

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Sierra Leone – Ghana ; Kenya – Ethiopie

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ethiopie – Ghana ; Kenya – Sierra Leone

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Sierra Leone – Ethiopie ; Ghana – Kenya

GROUPE G

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : RD Congo – Congo ; Zimbabwe – Liberia

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Congo – Zimbabwe ; Liberia – RD Congo

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : RD Congo – Zimbabwe ; Congo – Liberia

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Zimbabwe – RD Congo ; Liberia – Congo

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Congo – RD Congo ; Liberia – Zimbabwe

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Zimbabwe – Congo ; RD Congo – Liberia

GROUPE H

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Côte d’Ivoire – Guinée ; République centrafricaine – Rwanda

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée – République centrafricaine ; Rwanda – Côte d’Ivoire

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Côte d’Ivoire – République centrafricaine ; Guinée – Rwanda

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : République centrafricaine – Côte d’Ivoire ; Rwanda – Guinée

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée – Côte d’Ivoire ; Rwanda – République centrafricaine

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : République centrafricaine – Guinée ; Côte d’Ivoire – Rwanda

GROUPE I

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Burkina Faso – Angola ; Botswana – Mauritanie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Angola – Botswana ; Mauritanie – Burkina Faso

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Burkina Faso – Botswana ; Angola – Mauritanie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Botswana – Burkina Faso ; Mauritanie – Angola

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Angola – Burkina Faso ; Mauritanie – Botswana

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Botswana – Angola ; Burkina Faso – Mauritanie

GROUPE J

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Tunisie – Egypte ; Niger – Swaziland

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Egypte – Niger ; Swaziland – Tunisie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Tunisie – Niger ; Egypte – Swaziland

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Niger – Tunisie ; Swaziland – Egypte

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Egypte – Tunisie ; Swaziland – Niger

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Niger – Egypte ; Tunisie – Swaziland

GROUPE K

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Zambie – Mozambique ; Guinée-Bissau – Namibie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Mozambique – Guinée-Bissau ; Namibie – Zambie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Zambie – Guinée-Bissau ; Mozambique – Namibie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Guinée-Bissau – Zambie ; Namibie – Mozambique

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Mozambique – Zambie ; Namibie – Guinée-Bissau

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Guinée-Bissau – Mozambique ; Zambie – Namibie

GROUPE L

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Cap-Vert – Ouganda ; Tanzanie – Lesotho

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ouganda – Tanzanie ; Lesotho – Cap-Vert

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Cap-Vert – Tanzanie ; Ouganda – Lesotho

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Tanzanie – Cap-Vert ; Lesotho – Ouganda

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ouganda – Cap-Vert ; Lesotho – Tanzanie

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Tanzanie – Ouganda ; Cap-Vert – Lesotho



RFI Autres articles Traque et matraque (La Tribune d'Odia)...

Afrobasket 2017 - George Niang, Indiana Pacers, prêt à rejoindre les Lions

LIGUE DES CHAMPIONS : L'UEFA ne suspendra pas l'arbitre de Barça-PSG

Rome : Diao Baldé Keita dans le viseur de Naples et de la Juventus

Maleye Ndoye : « Nous devons rester positifs pour nous qualifier »