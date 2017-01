CAN 2017: le onze des jeunes loups de la Coupe d’Afrique

Gardien:



Fabrice Joseph Ondoa (21 ans, Cameroun)



Formé au FC Barcelone, le jeune gardien camerounais a déjà de la bouteille après avoir été titularisé lors de la CAN 2015. Malgré l’élimination au premier tour des Lions indomptables, Ondoa n’a pas fait un mauvais tournoi. Il débarque au Gabon avec plus de certitudes et un talent certain qui peut faire du bien au Cameroun, en quête de stabilité défensive.



Défenseurs



Teenage Habede (21 ans, Zimbabwe) arrière droit



Ce jeune latéral devrait être titulaire sur le côté droit des « Guerriers » Zimbabwéens pour cette CAN 2017. Pensionnaire du club local Chicken Inn FC, Habede a fait son apparition en sélection au courant de l’année 2016 et a déjà inscrit quatre buts en huit apparitions avec l’équipe nationale. Un arrière droit qui monte…



Ramy Bensebaini ( 21 ans , Algérie), défenseur central



S’il n’a pas encore fait son trou en équipe nationale d’Algérie, Ramy Bensaibaini est déjà un joueur installé en Ligue 1. Après Montpellier, où il a avait joué une saison correcte (22 matches), le défenseur central a rejoint Rennes cette saison et s’en sort bien avec 11 titularisations. Arrivé chez les Fennecs après la CAN 2015, Bensaibaini devrait avoir sa chance dans une équipe qui s’est passée de son emblématique défenseur, Carl Medjani.



Hakim Ouro-Sama (Togo, 19 ans), défenseur central



C’est la dernière trouvaille de Claude Leroy. Le jeune défenseur de l’AS Togo Port, leader du championnat local, a été lancé par le technicien français lors du match amical contre l'Ouganda (1-0) en octobre dernier. Depuis, il a enchaîné trois rencontres comme titulaire dans l’axe des Eperviers. Suffisant pour débuter la CAN 2017 dans le onze togolais ?



Timothy Awanyi (Ouganda, 20 ans) arrière gauche



Champion en titre de l’Ouganda avec son club Kampala City, Awanyi a fêté sa première sélection avec les « Cranes » le 8 janvier dernier en étant titularisé en défense face à la Slovaquie (3-1). Il aura du mal tout même à mettre sur le banc, Joseph Ochaya, titulaire au poste d’arrière gauche, à moins qu’il ne soit utilisé comme milieu grâce à sa polyvalence.







Diao Baldé Keïta (n°20) sera très attendu avec le Sénégal SEYLLOU / AFP





Milieux de terrain



Lassana Coulibaly (20 ans, Mali) milieu défensif



Le jeune Aigle est en train de prendre petit à petit son envol aussi bien dans son club, Bastia, qu’en sélection malienne. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 16 matches, dont 13 comme titulaire, avec le club corse. En sélection, depuis son apparition le 4 septembre au Bénin, il semble avoir la confiance d’Alain Giresse dans l’entrejeu des Aigles.



Youssef Ait Bennasser (20 ans, Maroc) milieu défensif



Ce milieu de terrain, qui peut également évoluer en défense centrale, n’est pas encore titulaire en équipe du Maroc depuis sa première convocation en mars 2016. Pourtant, il a déjà fait son trou à Nancy avec lequel il a marqué 3 buts en 15 matches de Ligue 1. Au Gabon, il aura une bonne carte à jouer au sein des Lions de l’Atlas.



Sobhi Ramadan (Egypte, 19 ans ) milieu offensif



Véritable star dans son pays, Ramadan a connu toutes les sélections de jeunes et surtout s’est forgé au sein du club cairote d’Al Ahly où il a débuté à 16 ans. International à 17 ans, il a été transféré à Stoke City (Angleterre) cet été, et constitue un bon joker pour l’attaque des Pharaons avec laquelle il a inscrit un but.



Bertrand Traoré (21 ans, Burkina Faso) milieu



C’est le plus expérimenté des jeunes de la CAN. Bertrand Traoré, international à trois jours de fêter ses 16 ans, va déjà disputer sa troisième CAN au Gabon après 2012 et 2015. Prêté cette saison à l’Ajax d’Amsterdam par Chelsea, le frère cadet d’Alain Traoré, sera chargé d’animer le flanc droit de l’attaque des Etalons.



Attaquants



Youssey En-Nesyri (19 ans, Maroc) attaquant



A 19 ans, il pourrait bien être l'un des attaquants titulaires des Lions de l’Atlas au Gabon alors qu’il n’a fait ses débuts que le 22 août 2016 en sélection. Le sélectionneur français Hervé Renard n’avait pas hésité à le titulariser lors du choc face à la Côte d’ivoire en novembre dernier (0-0). Le joueur de Malaga (Liga espagnole) sera en concurrence avec le Strasbourgeois Khalid Boutaïb pour le poste d’avant-centre.



Diao Baldé Keita ( 21 ans , Sénégal) attaquant



Depuis qu’il a fait ses premiers pas avec les Lions en mars 2016, le natif d’Arbucies (Espagne) n’est plus sorti de l’équipe d’Aliou Cissé. L’attaquant de la Lazio Rome, formé au FC Barcelone, sera, avec Sadio Mané, un élément essentiel des Lions qui veulent aller loin au Gabon.