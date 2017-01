CAN 2017 : Une cérémonie d'ouverture haute en couleurs

Les cérémonies d'ouverture des grandes compétitions africaines sont teintées de tradition. Celle de la CAN 2017 n'a pas dérogé à cette règle. Elle s'est ouverte après une cérémonie d'ouverture haute en couleurs. Les spectateurs du stade de l’amitié sino-gabonaise d’Angondjé ont pu se plonger dans la CAN au rythme des sons de Bouba.

La cérémonie d’ouverture, signifiant le Top départ de la CAN 2017, a été donné aujourd’hui. Sur la pelouse du stade de l’amitié sino-gabonaise d’Angondjé, dans la périphérie de Libreville, des artistes locaux et d’autres pays africains se sont relayés. La cérémonie s’est voulue être un dialogue entre cultures, entre des espaces culturels divisés par le concept de modernité. La mise en scène a été le copier-coller de la tradition gabonaise, l’art populaire local. De loin, le décor évoquait un folklore africain. Au stade d’Angondjé, tous les clichés étaient réunis pour rappeler la culture africaine, au rythme de la danse contemporaine.

Les groupes de danseurs réunis dans le rond central ont ensuite laissé apparaître le chanteur franco-sénégalais, Bouba. Le rappeur a interprété quelques chansons au grand plaisir des supporters présents dans le stade. Le spectacle était ainsi à la fois sur la pelouse et dans les tribunes.

Une fois le show passé, le Stade de Libreville a arboré les drapeaux des 16 nations participantes. Les hymnes, plus classiquement, pouvaient prendre le relais avant le lancement de Gabon-Guinée-Bissau et donc de la CAN. Les Panthères du Gabon lancent leur tournoi à domicile face à l’une des surprises, la Guinée-Bissau, dont c’est la première participation à la phase finale.