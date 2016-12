CAN 2017 : Sadio (Mané) sait bien gérer la pression selon son entraîneur

Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), qui "joue chaque match pour le gagner", est à même de bien gérer la pression en équipe nationale, a laissé entendre son entraîneur, Jürgen Klopp.



‘’Même s’il est encore très jeune, il a beaucoup d’expérience maintenant. Jouer à Liverpool, c’est déjà beaucoup de pression. Il saura ce que veut dire jouer et espérer gagner chaque week-end’’, a déclaré le technicien allemand dans un entretien publié dans le quotidien sportif Stades de ce jeudi. Parlant de son attaquant, il avance qu’il n’a jamais la pression.



‘’Il joue avec le sourire et la confiance. Si les joueurs tiennent à l’équipe du Sénégal et veulent qu’elle gagne, ils ne devront pas se focaliser sur la pression’’, a conseillé le coach des Reds.



Sur le départ de Sadio Mané pour la CAN (14 janvier au 5 février), Jurgen Klopp, contrairement aux autres techniciens européens, ne semble pas s’inquiéter, indiquant qu’il veut le voir revenir avec le sourire.



‘’Nous le soutenons et espérons qu’il reviendra avec le sourire’’, a dit le technicien au sujet de l’un de ses meilleurs éléments de ce début de saison. Très efficace avec Liverpool, Sadio Mané qui est dans le trio de tête du classement des meilleurs joueurs africains selon la CAF sera très attendu à la prochaine CAN.