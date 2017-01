CAN 2017 : Quel bilan après le premier tour ?

16 équipes, 24 matches, 52 buts inscrits et 8 équipes qualifiées. La phase de groupes de la CAN 2017 a rendu son verdict. Elle a aussi dévoilé de grandes surprises.



Dans le groupe A, le Burkina Faso et le Cameroun terminent aux deux premières places tandis que le Gabon, pays organisateur et la Guinée Bissau sont éliminés. Grâce à sa victoire sur la Guinée (2-0), lors de la troisième journée, les Étalons prennent la place de leader. Les Lions Indomptables, qui n'ont pas réussi à se défaire du Gabon (0-0) terminent deuxième. Avec trois nuls, le pays hôte ne verra pas les quarts. Avec deux défaites, la Guinée rentre logiquement à la maison.



Dans le groupe B, le Sénégal s’est qualifié « haut la main ». Trois matches, deux victoires, aucune défaite. Une qualification assurée dès la deuxième rencontre et la première place du groupe en prime. Synonyme de quarts de finale théoriquement plus abordable face à un deuxième de poule. Le tout sans puiser dans les réserves, Aliou Cissé ayant pu préserver certains joueurs majeurs contre l’Algérie. Le Groupe B a vu l’Algérie et le Zimbabwe finir à la troisième et quatrième place, alors que les Tunisiens (deuxième du groupe) ont assuré leur qualification après leur défaite initiale face au Sénégal.



Finalement, le groupe C aura été intéressant avec une surprenante équipe de RDC à la première place, de valeureux Marocains en seconde position et une Côte d’Ivoire maladroite et malchanceuse qui s'est fait éliminer en terminant à la troisième place de son groupe. Ce même groupe a vu la RDC faire forte impression alors que le Maroc a dû se contenter de la seconde place. La Côte d’Ivoire, tenante du titre et le Togo sont éliminés.



Dans le groupe D, les « favoris » se sont qualifiés. Du coup, ça passe pour la Ghana et l'Égypte. Les Pharaons ont dominé le groupe et les Ghanéens ont mérité leur qualification. Les égyptiens ont terminé à la première place du groupe, alors que les Black Stars ont fini deuxième. Le Ghana a manqué le coche dans le groupe D puisque sa défaite face à l’Egypte l'a amené à une seconde place.



La suite de la compétition s'annonce intéressante. En finissant premier de son groupe, le Sénégal tombe dans la partie du tableau la plus difficile avec notamment le Cameroun, la RDC et le Ghana. Le Sénégal sera confronté en quarts face au Cameroun, et le vainqueur de cette rencontre devrait logiquement affronter la RDC ou le Ghana en demi-finales. Affaire à suivre…

L'autre partie du tableau comporte trois Nations ayant déjà remporté une coupe d’Afrique, avec des équipes telles que l’Egypte et le Maroc qui seront opposés en quarts. Le vainqueur de cette rencontre devrait croiser la Tunisie ou le Burkina, en demi-finales. Qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe du Burkina a encore du pain sur la planche pour viser plus loin. Pour se faire, il faudra qu’elle batte la Tunisie en quarts.



Voici quelques chiffres de la phase de groupe de la CAN 2017

52, c’est le nombre de buts marqués, lors des 24 matches de la phase de groupe de la CAN 2017.

Gr A (11 buts) : Qualifiés (Burkina Faso, Cameroun)

Gr B (21 buts) : Qualifiés (Sénégal, Tunisie)

Gr C (14 buts) : Qualifiés (RDC, Maroc)

Gr D (6 buts) : Qualifiés (Egypte, Ghana)

La meilleure attaque revient au Sénégal (6 buts), Tunisie (6 buts) et la RDC (6 buts).

Le Zimbabwe (groupe B) a la pire défense, avec 8 buts encaissés en 3 matches.

A noter que l’Egypte est la seule équipe à ne pas encore encaisser de but.

Meilleur butteur : Junior KABANANGA, RDC (3 buts)