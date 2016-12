CAN 2017 : Macky Sall veut des conditions optimales de préparation pour les Lions

Le président de la République, Macky Sall a appelé ce mercredi en Conseil des ministres le gouvernement a assuré une préparation optimale à l’équipe nationale de football qui prendra part à la CAN 2017 prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon.



"Le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement l’impératif d’assurer une préparation optimale et un encadrement adéquat de nos équipes nationales, engagées dans les compétitions sportives internationales, en particulier l’équipe nationale de Football", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Toujours à propos de cette participation des Lions à la prochaine CAN, Macky Sall a prévu de leur remettre "très prochainement le drapeau national".



Le président de la République a par ailleurs, adressé "ses chaleureuses félicitations aux joueurs et à l’encadrement de l’équipe nationale de Beach Soccer qui vient de remporter, au Nigeria, le Championnat d’Afrique des nations, et pour sa qualification à la coupe du monde de Beach Soccer qui se tiendra en avril 2017, aux Bahamas", ajoute le communiqué.



L’équipe nationale de football de plage a remporté en début décembre la CAN de beach soccer pour la quatrième fois de son histoire en 2008, 2011, 2013 et 2016.