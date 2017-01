CAN 2017 : Liverpool recrute un physio pour accompagner Sadio Mané

Liverpool a recruté Dave Galley, physiothérapeute en chef du club entre 1999 et 2005, pour accompagner la star Sadio Mané à la CAN 2017 au Gabon.



Selon The Times, Dave Galley va assurer la préparation physique personnelle de Sadio Mané afin d'éviter toute blessure du joueur de Liverpool, plus qu'important dans le dispositif de Jurgen Klopp.



Mané quittera Liverpool après le match contre Sunderland lundi et pourrait être absent pendant un mois, avec la finale de la CAN prévue le 05 Février 5. Il pourrait manquer jusqu'à quatre matchs de Premier League, y compris les chocs contre contre Manchester United , Swansea, Chelsea et Hull, ainsi que des matchs de Coupe.



Source : wiwsport.com