CAN 2017 : Les Lions se sont entraînés avec du Romai

Les joueurs de l’équipe nationale se sont entraînés avec des maillots de leur nouvel équipementier Romai ce samedi au stade de Bongoville (environ 90 kms de Franceville), a constaté l’envoyé spécial de l’APS.

Sous la direction d’Aliou Cissé lui aussi habillé par l’équipementier émirati, des joueurs ont porté des maillots d’entraînement de couleur verte qui ressemble aux couleurs de l’équipe nationale du Nigeria.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) qui avait paraphé en décembre dernier un contrat avec son nouvel équipementier, tardait à mettre la main sur les tenues pour la préparation et la phase finale de la CAN 2017.

En stage de préparation à Dakar puis Brazzaville, les protégés et leur staff étaient toujours habillés avec des maillots Puma.

Les Lions avaient disputé leurs deux matchs amicaux de préparation contre la Libye (2-1) dimanche 8 janvier et contre le Congo (2-0) du mercredi toujours habillés des maillots de leur ancien équipementier.

Puma qui avait signé avec la FSF en 2003, avait cessé son partenariat avec l’instance dirigeante du football national en décembre 2014.