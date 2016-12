CAN 2017 : Le président de la FSF Me Augustin Senghor parle des préparatifs et de la mobilisation derrière l'équipe

Après la publication de la liste des 23 Lions pour la CAN 2017, ce vendredi matin, le président de la Fédération sénégalaise de football est revenu la mission de prospection et les primes des joueurs.

« Nous avons lancé un appel à l’union autour de l’équipe. Ce qui ne date pas d’aujourd’hui parce que cette union ne saurait être circonstancielle. Il y’a des moments importants où il faut mettre l’accent sur ça. Nous sommes convaincus que si nos joueurs sentent derrière eux l’ensemble de la nation dans sa diversité, ça ne peut être qu’un élément qui va les porter, les motiver davantage vers un résultat positif », a dit d’emblée Me Augustin Senghor.

Et d’expliquer le sens de la démarche fédérale : « Nous avons commencé à travailler, à sensibiliser les Sénégalais. Quand on est allé au Gabon, on a mobilisé les supporters et les délégations. Et nous continuerons jusqu’à la fin. En termes de stratégies, nous allons accompagner les supporters sénégalais d’ici, à savoir Allez Casa et le 12e Gaïndé, dans la mesure de nos moyens, aux côtés de l’Etat. Dans cette même veine, nous

sollicitons l’appui de la presse surtout celle sportive parce que dans beaucoup de pays, malgré les difficultés, les divergences d’opinions sur les choix d’entraineurs, à certains moments clés, il faut se réunir derrière l’équipe et se battre pour aller à des résultats pour le bonheur de la nation. »

Abordant la mission de prospection qui a scruté les coins et recoins de Franceville, le patron de la FSF déclare : « A la sortie du tirage au sort, le président Amadou Kane, Abdoulaye Sow, le Directeur Technique National (Mayacine Mar) et les deux agents du ministère sont allés à Franceville pour commencer à faire la détection. Une autre délégation est retournée, avec Abdoulaye Sow et le DAGE, pour affiner cette détection, essayer de consolider et confirmer certaines options. C’est ainsi que l’hébergement de l’équipe a été identifié et on a arrêté la même chose pour l’hébergement des autres membres de la délégation. »

Pour Me Senghor, « des visites nécessaires ont été faites à Bongoville et à Franceville pour maîtriser tous les schémas qui vont permettre d’avoir un séjour bien organisé, bien maitrisé. L’équipe sera dans des conditions qui seront adéquates puisqu'elle logera avec son staff et, à côté, les autres administratifs qui feront le déplacement. Le reste logera à Franceville. Nous avons retenu peut être de créer une ‘’Maison du Sénégal’’ pour se retrouver souvent dans un espace convivial, où les Sénégalais seront en famille. Et les jours que la poule du Sénégal ne jouera pas, tous les Sénégalais puissent se retrouver dans cet espace pour regarder les matchs. »

S’agissant de la question des primes, le président de la Fédération d’indiquer : « C’était déjà en réflexion parce qu’avec le ministre Matar Ba, nous faisons toujours tout de concert. Par anticipation, nous n’avons laissé jusqu’à l’approche de la CAN pour discuter de tous ces aspects et, avec l’aide du coach, nous avons valisé cette question. En marge du regroupement de Polowkané, nous avons discuté sur les primes et les motivations. Des efforts ont été consentis à ce niveau. Je salue le patriotisme des joueurs. Pour la première fois, nous avons discuté de la question des primes sans débat.»