CAN 2017 : « Le chef de l’état a eu un discours cohérent et juste » ( Kalidou Koulibaly)

« Comme l’a dit le président (de la République), il nous faut de la solidarité et c’est heureux de pouvoir compter sur l’ensemble du peuple », a fait savoir le défenseur de Naples (élite italienne), dont ce sera la première participation à la phase finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Au sujet de cette compétition, il a rappelé qu’il faut attaquer les rencontres pour les gagner. « Mais notre objectif commun à tous, c’est de passer le cap du premier tour », a-t-il précisé, soulignant qu’en se qualifiant en quarts de finale, tout deviendra possible.



Au premier tour, le Sénégal jouera dans le groupe B respectivement contre la Tunisie (15 janvier), le Zimbabwe (le 19 janvier) et l’Algérie (le 23 janvier).