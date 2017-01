CAN 2017 - Le Zimbabwe, un « sérieux » adversaire pour les Lions !

Prochain adversaire du Sénégal lors de la deuxième journée de la CAN 2017 ce jeudi à Franceville, le Zimbabwe allie jeu long et court. Mais base sa nouvelle solidité sur le physique et le dynamisme offensif de son jeune groupe. Face aux Braves Warriors du Zimbabwe, les Lions du Sénégal savent à quoi s’attendre. Le match sera tout sauf facile. L'Algérie surprise ( 2 à 2) ne dira pas le contraire. Heureusement que Mahrez était là!!! Les hommes de Kalisto Pasuwa ayant acquis un certain métier depuis quelques années, ont envie de démontrer qu'ils ont grandi. Lors des éliminatoires de la CAN 2017 en mettant hors course, des équipes comme la Guinée ( quart finaliste en 2015) et le Malawi battu 3 à 0 lors de la dernière journée, ils avaient annoncé la couleur. Lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017, les deux buts de Mahachi (âgé de 24 ans évoluant au Golden Arrows en Afrique du Sud, en sélection depuis 2014 où il compte 19 sélections pour 4 buts) mais surtout le gros apport offensif de Hama Biliat (27 ans, 1, 68m vainqueur de la ligue africaine avec les Mamelodi Sundowns…), ont fait la différence. Certes ce jeudi le trio composé de Musona, Biliat et Mahachi sera cassé avec le forfait de Musona qui ne reviendra que contre la Tunisie. Mais la défense sénégalaise solide et bien en place contre la Tunisie (2 à 0), malgré quelques errements, devra afficher plus de concentration et de vigilance face à ces « Guerriers » de l’Afrique Australe. Dopés par leur match nul historique face au favori désigné de cette poule B qu’est l’Algérie, ces Braves Warriors seront davantage « coriaces » face aux Lions. Cet autre statut du Sénégal, premier au classement africain et actuellement leader du groupe B, les dopera. D’où une plus grosse rigueur offensive de Sadio Mané et compagnie qui n’ont pas été aussi forts qu’on en espérait face à la Tunisie. L’option tactique revue par Aliou Cissé aura son pesant à coup sûr. Parce que comme toutes, les équipes de l’Afrique australe à l’image de l’Afrique du Sud qui a battu les Lions il y a quelques mois, le Zimbabwe s’accroche jusqu’à la dernière seconde. A noter que si les deux équipes ne se sont jamais croisées en compétition de CAN, il reste que les deux seules oppositions historiques en 1985 à Dakar ( sur la route de la CAN de Caire 1986 ) et en 2006 ont été remportées par le Sénégal respectivement 3 à 0 et 2 à 0. Une avance psychologique certes, mais qui devrait être oubliée par les Lions qui vont vers le match le plus important pour eux dans cette CAN 2017. En cas de victoire, ils peuvent décrocher le ticket qualificatif pour le deuxième tour.

Seydina Oumar ( Envoyé Spécial à Franceville)