CAN 2017 : Le Sénégal et l'Algérie se neutralisent et la Tunisie s'impose face au Zimbabwe (Résumé)

le Sénégal déjà qualifié aux quarts de finale, a tenu en échec l’Algérie 2 buts partout, signant ainsi l’élimination de l’Algérie à cette Can. Pendant ce temps, la Tunisie s'impose face au Zimbabwe 4-2 et se qualifie aussi pour les 1/4 de finale. Résumé...