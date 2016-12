CAN 2017/LISTE DES 23 LIONS : Vers un retour de Lamine Sané

Lamine Sané pourrait retrouver les Lions du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations, après 9 mois d’absence. Le sociétaire de Werder Brême a reçu sa présélection qui lui ouvre la possibilité d’être parmi les 23 pour le Gabon.



Depuis le 20 décembre dernier, Aliou Cissé a saisi par écrit tous les clubs employant des joueurs susceptibles de prendre part à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations conformément aux directives de la FiFA. Dans sa missive, il les a informés de la présélection desdits joueurs. parmi les joueurs ciblés, il y a Lamine Sané. Stades nous renseigne que le défenseur central du club allemand de Werder Brême a aussi reçu sa présélection. Même s’il n’a pas échangé directement avec le sélectionneur, Lamine Sané se serait montré disposé à défendre les couleurs du Sénégal comme il l’a toujours fait depuis 2010, date à laquelle il a intégré la Tanière. il reste maintenant à savoir s’il fera partie de la liste des 23 Lions qui seront retenus pour la CAN 2017.





En tout cas dès ses premières sorties en tant que sélectionneur national en mars 2015, Aliou Cissé avait fait de l’ancien Bordelais son capitaine. Sané avait ainsi le brassard lors des matchs amicaux joués en France contre le Ghana (2-1) et Le Havre AC (2-1). Mais par la suite, l’aîné de Salif a subrepticement disparu de la Tanière.



En effet, le natif de Villeneuve-sur-Lot a perdu sa place d’abord à cause de blessures récurrentes en club, mais aussi et surtout au bon comportement de la paire Kara Mbodj-Kalidou Koulibaly qui s’est reconstituée en sélection après être née au club belge de Genk. D’ailleurs, depuis mars dernier, Lamine Sané n’a plus étrenné la moindre convocation en équipe nationale.



Cependant son probable retour en Lion permettrait à Cissé d’avoir un élément supplémentaire sur le flanc droit de sa défense que beaucoup d’observateurs qualifient comme talon d’Achille de l’équipe. S’il venait à être confirmé, Lamine Sané jouerait ainsi sa troisième Coupe d’Afrique après celles de 2012 et 2015 dont le Sénégal s’est fait sortir au premier tour.

