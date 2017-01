CAN 2017 : LES LIONS DOIVENT PROGRESSER COLLECTIVEMENT (TECHNICIEN)

L’équipe nationale de football du Sénégal, éliminée aux tirs au but (4-5) en quart de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), dispose d’une "grande marge de progression" notamment sur le plan collectif, a analysé le technicien sénégalais Youssouf Dabo.



"En phases offensives, on a constaté que certains ont l’habitude de privilégier la solution individuelle", a analysé le jeune technicien, observateur du sélectionneur national pour les équipes du groupe B durant la CAN.



Selon l’entraîneur du GFC, "le Sénégal a péché sur certaines actions en ne privilégiant pas le collectif et c’est à niveau que cette sélection doit le plus progresser".



"Nous avons un groupe jeune et moi je suis très optimiste pour la suite", a-t-il dit, rappelant qu’en prenant part à la CAN, le Sénégal avait été présenté comme un outsider.



"C’est sur place à la CAN qu’il a été démontré que le Sénégal, à l’image de la RD Congo et de la Tunisie, peuvent prétendre au trophée continental", a-t-il rappelé.



Sur des compétitions comme la CAN, "il faut faire preuve de beaucoup de caractère et d’un mental très forts pour passer", a souligné Youssouf Dabo.



"Ce n’est pas évident mais je suis convaincu que le groupe a appris et a franchi un palier", a indiqué le technicien, réfutant certaines analyses faisant état d’une équation tactique posée par le Cameroun au Sénégal.



"Je ne crois que ce soit la bonne lecture puisque si le Cameroun avait posé des problèmes tactiques, le Sénégal ne se serait pas créé autant d’occasions de but", a-t-il soutenu.



Il a rappelé que jusqu’à la dernière minute de la prolongation du match contre le Cameroun, le Sénégal avait le ballon de la qualification dans les pieds.



"Nous avons manqué de réussite et de chance", deux facteurs qui entrent en ligne de compte dans le haut niveau, a expliqué l’ancien joueur du Red Star (France).