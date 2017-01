CAN 2017 : LE SÉNÉGAL BAT LE CONGO EN MATCH DE PRÉPARATION

L’équipe nationale de football du Sénégal a battu ce mercredi à Brazzaville celle du Congo 2-0 en match amical de préparation de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).





Les buts sénégalais ont été marqués par Diao Keïta Baldé à la 18-ème et Pape Alioune Ndiaye à la 47-ème minute.



Dimanche dernier, pour leur premier match de préparation, les Lions avaient battu les Chevaliers du désert de la Libye 2-1 sur la même pelouse du stade de Kintélé à Brazzaville.



Le Sénégal démarre la CAN ce dimanche contre la Tunisie à Franceville.



Les deux autres matchs de poule opposeront respectivement le Sénégal au Zimbabwe (19 janvier) et le Sénégal à l’Algérie, le 23 janvier.



La CAN 2017 démarre ce samedi par le match Gabon-Guinée

Bissau.