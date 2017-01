CAN 2017 : LE NOUVEAU PRÉSIDENT GAMBIEN EST UN SUPPORTER DES LIONS

"Concernant la CAN, je supporte le Sénégal", a-t-il déclaré dans une interview accordée à BBC Afrique, le service francophone de l’audiovisuel public britannique.



"J’aime Arsenal, tout le monde dans ma famille suit Arsenal", a ajouté M. Barrow, en souhaitant avoir l’occasion de suivre en direct un match de ce club d’élite londonien.



Adama Barrow a prêté serment, jeudi, à Dakar, où il est accueilli depuis plusieurs jours par les autorités sénégalaises, à la demande de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), en raison du refus de son prédécesseur Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir.



A quelques heures du départ de M. Jammeh pour la Guinée, samedi soir, après 22 ans au pouvoir, M. Barrow a dit à BBC Afrique qu’il comptait retourner en Gambie "dans les plus brefs délais", avec l’autorisation de la Cédéao.



L’ex-président gambien, battu à l’élection présidentielle du 1er décembre dernier, a cédé le pouvoir à la suite d’une médiation menée par la Guinée et la Mauritanie au nom de cette organisation régionale de 15 pays membres, dont la Gambie et le Sénégal.