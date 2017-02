CAN 2017 : Kara Mbodj dans l’équipe type, Cheikhou Kouyaté remplaçant

Le défenseur sénégalais, Kara Mbodj, a été sélectionné dans l’équipe type de la CAN 2017 qui a pris fin dimanche avec la victoire du Cameroun sur l’Egypte 2-1, annonce la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.



Déjà présent dans le ‘’onze’’ type de la première phase, le défenseur central du Sénégal, éliminé en quart de finale de la CAN, a été reconduit par la Commission technique de la CAF.



Cette dernière a élu le milieu de terrain camerounais, Christian Bassogog, qui évolue à Aalborg au Danemark, meilleur footballeur de cette 31-ème phase finale de la CAN.



Le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté a été intégré parmi les remplaçants de cette équipe type de la CAF.



Voici le 11 type : Fabrice Ondoa (Cameroun) – Kara Mbodj (Sénégal), Ahmed Hegazy (Egypte), Michael Ngadeu (Cameroun – Charles Kaboré (Burkina Faso), Daniel Amartey (Ghana), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Christian Atsu (Ghana), Mohamed Salah (Egypte) – Christian Bassogog (Cameroun), Junior Kabananga (RD Congo).



Remplaçants : Essam El Hadary (Egypte), Cheikhou Kouyaté (Sénégal), Préjuce Nakoulma (Burkina

Faso), Aristide Bancé (Burkina Faso), Benjamin Moukandjo (Cameroun), Mbark Boussoufa (Maroc).