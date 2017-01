CAN 2017 - Ignace Ndèye, envoyé spécial Sud Fm : « En Afrique le Cameroun a gagné des coupes d’Afrique sans convaincre »

« Ça a été un match assez laborieux, mais l’essentiel dans une compétition pareille c’est la victoire. Les Lions ont compris que dans une compétition pareille, le beau jeu peut ne pas être très probant et l’essentiel pour ce genre de compétion c'est la gagne. Heureusement ils ont tenu, et l’équipe d'Aliou Cissé, depuis quelques temps elle ne convainc pas mais gagne et fait l’essentiel.



Ça peut porter préjudice mais tant qu’il n’y a pas de but, on peut croiser les doigts, les Tunisiens ont fait preuve de maladresse, mais grâce surtout à un gardien impérial Abdoulaye Diallo, l’essentiel était de gagner. En Afrique le Cameroun a gagné des coupes d’Afrique sans convaincre, et je pense que le Sénégal avec Aliou Cissé a compris qu’il faut marquer des buts sans en encaisser »