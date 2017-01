CAN 2017 : Guinée-Bissau tient en échec le pays organisateur

Un but de J. Soares dans les arrêts de jeu a permis à la Guinée-Bissau d'arracher le nul face au Gabon lors de la 1ère journée de la CAN 2017. Menée jusque dans les arrêts de jeu, l'équipe de la Guinée a fait preuve de grosses ressources mentales pour concéder le nul (1-1) face au pays organisateur. L’hôte de la CAN a donc été tenu en échec d'entrée par la Guinée, samedi à Libreville. Les Panthères avaient pourtant fait le plus dur dès la 53e minute avec un but signé Pierre-Emerick Aubameyang, lancé à la limite du hors-jeu. Mais ils se sont liquéfiés en fin de partie.