CAN 2017: Forfait jusqu'au 2 janvier, Lamine Sane incertain pour la CAN

L’ancien capitaine de Bordeaux souffre d’une blessure au genou. Il fera son retour le 2 janvier prochain et compte décliner la présélection d’Aliou Cisse. Cette blessure le rapproche d’un forfait quand on sait qu’entre le 2 janvier et le début de la CAN 2017, le 14 janvier, il n’y a que douze (12) jours.



Selon le journal l’Observateur, pour les allemands, ce temps est insuffisant pour recouvrer une forme compétitive. Pour rappel, soulignent nos confrères, dans une interview parue dans la presse allemande, le 2 décembre, le défenseur de 29 ans affirmait vouloir mettre l’accent sur son club, plutôt que sur la sélection.