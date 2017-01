Sénégal-Algérie : festival de buts dans le groupe B

L’équipe nationale du Sénégal termine sa phase de groupe des phases finales de la coupe d’Afrique des nations invaincue. Les « coiffeurs » d’Aliou Cissé ont concédé le match nul contre l’Algérie 2 buts partout. Slimani deux fois pour l’Algérie et Pape Kouly Diop et Moussa Sow sont les buteurs de ce match.

Du coté de Libreville, la Tunisie a étrillée le Zimbabwe 4 buts a 2.

Le match des Lions de la Teranga n’a pas été un long fleuve tranquille. Les protégés d’Aliou Cissé ont mis le pied sur le ballon des le coup d'envoi de la partie. La triplette offensive Sarr-Sow-Konaté avec l’envie de prouver ses capacités.

Mais c’est bien l’Algérie qui ouvre le score à la 10e sur un centre tendu de Sofiane Hanni au deuxième poteau l'attaquant de Leicester City Slimani , avait jaillit devant Saliou Ciss pour placer un intérieur du pied imparable pour Ndiaye.

Chez les Sénégalais, l'absence des tauliers s’est fait ressentir en défense centrale mais aussi dans l'entrejeu, Idrissa Gana Gueye a manqué particulièrement aux joueurs d'Aliou Cissé.

Mais l’Algérie trop nerveuse se laisse avoir. Faouzi Ghoulam est averti pour avoir accroché Moussa Sow. Et dans la foulée, Nabil Bentaleb laisse trainer ses crampons sur Saliou Ciss. Le joueur de Schalke 04 prend aussi un carton.

C’est sur ces entrefaites que Pape Kouly Diop alors que Ismaïla Sarr laisse admirer sa vitesse et envoie un centre de l'extérieur du pied, le milieu de l'Espanyol Barcelone frappe en première intention et marque le long du poteau droit d'Asselah

Le retour des vestiaires est Algérien, à la 52e SLIMANI concrétise le 2-1 pour l'Algérie en lobant Khadim Ndiaye malgré la tentative de dégagement de Cheikh Ndoye juste derrière la ligne. Un but auquel répond Moussa Sow 2 minute plus tard.

Dans l’autre match du groupe, la Tunisie a fini de battre le Zimbabwe. Et c’est Sénégal qui fini première du groupe avec 7 pts, suivi de la Tunisie 6 pts, l’Algérie est troisième avec 2 pts, le Zimbabwe dernier avec 1 pt.