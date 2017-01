CAN 2017 : Faut-il s’inquiéter pour la défense des Lions ?

Il y a du boulot. Avec zéro but encaissé, certes, force est de constater que pour le moment la défense de l'équipe du Sénégal n’a pas rassuré. Les Lions ont souffert. Beaucoup souffert. Que ce soit en défense centrale, dans la récupération du ballon, dans les couloirs, les hommes d'Aliou Cissé ont éprouvé énormément de difficultés. La faiblesse de l’arrière-garde des Lions a en effet été criante contre des Aigles de Carthage, très maladroits. Sur beaucoup de tentatives de la sélection adverse, Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly étaient souvent en retard. Les latéraux Gassama et Cheikh Mbengue n’ont pas eu le rendement espéré. Malgré quelques récupérations, Gana Guèye et Cheikhou Kouaté ont également eu une influence moindre sur le jeu sénégalais. Le Coach Aliou Cissé doit donc insister plus particulièrement sur le fait de retrouver des automatismes en défense.

Mais les Lions auront au moins été réalistes. Bousculés par des tunisiens en match comptant pour la première journée des phases de groupe de la CAN 2017, les sénégalais auront trouvé la faille d’abord sur pénalty, signé Sadio Mané, ensuite sur un exploit individuel de Kara Mbodj. Prochains rendez-vous des Lions de la Téranga le 19 janvier, face au Zimbabwe, puis le 23, avec un match très attendu contre l’Algérie, le principal concurrent des Lions dans le groupe B.