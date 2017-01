CAN 2017 : Des supporters de Liverpool pour une élimination prématurée du Sénégal

Meilleur buteur de Liverpool avec dix (11) réalisations, toutes compétitions confondues, depuis le début de la présente saison de la premier league anglaise, Sadio Mané doit prendre part à la coupe d’Afrique des nations qui se joue au Gabon. Ce qui ne plait guère à certains supporters de Liverpool qui le font savoir de vive voix sur la page Facebook du club anglais parcouru par Dakaractu.



Ils ne cachent pas leur désir de voir l’équipe nationale du Sénégal mordre la poussière dès la première phase, notamment les matches de poule. C’est par exemple le cas de Brynmor Williams qui souhaite que les lions se fassent sortir de la compétition le plus tôt possible. Car pour ce féru de Liverpool ne peut plus se passer du n°19 sénégalais.



Même s’ils veulent au Sénégal un parcours sans faute, d’autres commentateurs prient pour que la meilleure recrue estivale leur revienne saine et sauve. Pour ça, Liverpool a pris toutes les mesures qui siéent. Un agent a été recruté pour veiller sur le footballeur sénégalais durant la CAN.