CAN 2017 : Cameroun – Guinée Bissau 2-1 (score final)

Renversant. Le Cameroun a du batailler mais a montré un visage uni et solide face à une Guinée-Bissau trop juste physiquement face à l'un des cadors africains. Les Lions indomptables se sont imposés 2-1 après avoir été menés une bonne partie du match, mais l'équipe de Hugo Broos était plus aguerrie et mérite en fin de compte les trois points et la tête du groupe A.



"Il n'y a pas de petite équipe": la Guinée-Bissau a parfaitement illustré cette figure toute faite du commentaire sportif en ouvrant le score. Heureux donc les rares photographes qui avaient choisi de passer la première période derrière les buts du Cameroun. Ils ont pu éterniser la frappe de Piqueti Djassi Brito Da Silva qui avait éliminé en dernier ressort Michael Ngadeu après une chevauchée de 70 mètres.



La Guinée-Bissau a été à deux doigts de l'exploit parfait avec un petit lob de Frédéric Mendy sauvé par Michael Ngadeu (54e). À l'heure de jeu, le Cameroun a finalement refait surface avec Sébastien Siani qui a repris comme il venait un centre de Benjamin Moukandjo (60e). C'est alors que Hugo Broos a tenté le coup de massue en faisant entrer du sang neuf avec Nicolas Nkoulou. Pari gagnant avec ce deuxième but salvateur de la victoire qui sauvait les Lions du désastre.