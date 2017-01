CAN 2017 - ALGÉRIE : LEEKENS DÉMISSIONNE !

Quelques mois et puis s'en va ! Georges Leekens n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. "Au lendemain de l’élimination prématurée de l’équipe nationale dès le premier tour de la CAN 2017, M. Georges Leekens a démissionné de son poste de sélectionneur national", peut-on lire sur le site officiel de la Fédération Algérienne de Football.

Le coach belge est arrivé à la tête de l'Algérie fin octobre 2016 pour relancer les Verts après des débuts compliqués lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018.