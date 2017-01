CAN 2017: 1ère séance d'entrainement ce lundi à Léopold Senghor

4. C’est le nombre de jours que les Lions passeront à Dakar avant de s’envoler pour Brazzaville où ils organiseront un camp de base d’une semaine avant de rejoindre Franceville pour la Coupe d’Afrique des Nations. Aliou Cissé mettra au profit ce temps pour permettre à ses joueurs de prendre la température auprès des supporters avant de rallier l’Afrique centrale. C’est hier que les pensionnaires de la Tanière ont démarré leur rassemblement dans leur nouvel antre des Fleurs de Lys. Celui-ci a démarré avec le diner festif d'un soir de 1er janvier.



Normalement, le sélectionneur aura en main les 3⁄4 de ses joueurs en attendant l’arrivée des Lions évoluant en Angleterre qui doivent monter sur le pré ce lundi pour la 20ème journée de la premier League.



Cheikhou kouyaté, Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye sont attendus normalement demain mardi. Mais, ils seront précédés par les joueurs évoluant dans les autres championnats. étant en trêve depuis la veille de Noël, tous les pensionnaires de la Ligue 1 sont quasiment à Dakar depuis une semaine à l’exception de Cheikh Mbengue. Ils ne sont pas les seuls, les joueurs évoluant en Italie, en Belgique et en Turquie sont aussi en trêve. D’ailleurs, ils sont nombreux ces Lions qui ont passé la Saint-Sylvestre en famille à Dakar. Les autres, notamment Diao Baldé Keita, Kalidou Koulibaly, Moussa Sow ou encore Lamine Gassama et Abdoulaye Diallo devraient en principe débarquer au même moment avec le reste du staff technique de l’équipe.



De toutes façons, la Tanière affichera compètement demain mardi quel que soit l’itinéraire des uns et des autres. Les Lions sont attendus après-demain mercredi au palais présidentiel. Ils doivent recevoir des mains du chef de l’état le drapeau national. Macky Sall en profitera pour livrer à Aliou Cissé et sa bande le message de soutien de toute la nation sénégalaise.



Le sélectionneur national ne fera pas de quartier libre. Dès cet aprèsmidi, il conduira le premier galop des Lions au stade Léopold Sédar Senghor. Celui-ci sera ouvert au public. Aliou Cissé cherche une communion autour de l’équipe. C’est pour cela qu’il compte accorder des bains de foule à ses poulains qui auront la latitude de signer des autographes et d’échanger avec leurs inconditionnels. Il en sera ainsi pendant toutes les séances d’entraînement.



Stades