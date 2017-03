CAMPAGNE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CANCER : 23 millions fCfa récoltés en un mois

Dans le but d’obtenir 200 millions de francs Cfa, un groupe de Sénégalais a lancé une campagne pour prendre en charge les malades du cancer. Ce, aussitôt après la panne de l’appareil radiothérapie de l’hôpital Le Dantec.

Selon Awa Seck, cette campagne a débuté par le lancement d’une page Facebook. Durant un mois, une somme de 23 millions a été collectée. « Le plus important, c’est le geste puisque cela a permis à chaque Sénégalais de participer selon ses moyens. Nous savons que nous n’aurons pas 200 millions en un mois mais au fil de l’année 2017 », insiste-elle. Après le lancement, les membres du ‘’Collectif 200 Millions Challenge’’ ont rendu visite aux malades.

Ceux-ci ont d’ailleurs appris que le traitement de cette maladie est coûteux, insupportable pour leurs familles. Un couple a mis la main à patte pour l’évacuation d’un malade au Maroc.

Awa Seck se veut clair, l’idée n’était pas d’acheter un appareil de radiothérapie puisque cela émane des compétences de l’Etat.

Pour sa part, Maimouna Koité, une autre membre du Collectif, rappelle qu’il y’avait beaucoup d’amalgames. « Les malades ont besoin d’une alimentation saine, de dormir dans de bonnes conditions, de faire des aller-retour à l’hôpital, des bilans. Un coût énorme pour un Sénégalais qui n’a pas les moyens », concède-t- elle tout en appelant les autorités et les Sénégalais de la diaspora à adhérer à cet élan de solidarité. Rose Gaye Ndao de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) s’est réjoui du fait que des jeunes s’engagent à aider des malades. « Beaucoup de Sénégalais veulent faire du ‘’voyez-moi’’. A preuve, si la campagne était lancée à la télé, l’objectif fixé (200 millions) allait être atteint comme on le voit souvent lors des Téléthons. »