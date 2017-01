CAMEROUN : Adama Dème, le vice-président de la communauté sénégalaise de la région du littoral introuvable à Dakar et à Douala depuis près de trois mois

L'affaire intrigue les représentants diplomatiques du Sénégal au Cameroun. Selon les radars sensibles de Libération, Adama Déme, le vice-président de la communauté sénégalaise de la région du littoral, est introuvable à Dakar et à Douala depuis près de trois mois.

Vincent Badji, l’ambassadeur du Sénégal à Yaoundé, a sollicité l’appui des autorités camerounaises pour y voir clair.

Né le 27 mars 1961 à Dakar, l’homme, comptable gestionnaire de formation, a pris ses quartiers à Bonamoussadi (Douala 5ème) depuis plusieurs années. Sa disparition intervient après son licenciement de la société Sodiprom, spécialisée dans la commercialisation des produits agroalimentaires. L’alerte a été lancée par sa bailleresse.

Celle-ci révèle qu’ «il est parti en laissant sa maison ouverte ». La propriétaire de la maison va aussitôt alerter certains proches du disparu, qui n’ont pas tardé à se rendre sur les lieux. Aucune trace d’Adama Dème. Plus grave encore, il n’est plus joignable. Au cours des travaux de l’Assemblée générale (Ag) de la communauté sénégalaise tenue en début janvier 2017 dans la capitale économique camerounaise, une place centrale a même été accordée au sujet.

Massamba Amar, le président de cette instance de solidarité, vient d’adresser une correspondance à Mme Marème Malong Samb, consul honoraire du Sénégal à Douala.

A cette dernière, Massamba Amar explique avoir reçu de la part de Aïssatou Lô (l’épouse du disparu actuellement basée à Dakar), une procuration dressée par la police judiciaire de Kaolack (Sénégal). «C’est elle qui m’a mandaté de la représenter valablement dans l’affaire de la disparition de son époux», lit-on dans la lettre.

De nombreuses zones d’ombre planent sur cette disparition jugée «louche» par certains Sénégalais de Douala. Un proche d’Adama Dème croit que son dernier employeur serait impliqué dans ce mystère. Avant sa disparition, apprend-on, Dème aurait dit à ses proches et à ses amis qu’il réclamait de l’argent à Sodiprom, dirigée par un Libanais d’origine.

Et de suggérer : «Ce contentieux d’argent doit être exploré car il y a des zones d’ombre dans cette affaire».

Le bureau exécutif de l’AG pense qu’un listing de ses derniers appels pourrait éclairer plus d’un. Joint par Intégration, l’ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Vincent Badji, propose que le président de la communauté sénégalaise de Douala «porte plainte auprès de la police s’il a toutes les informations qui prouvent que Adama Dème a réellement disparu».

A son niveau, le diplomate nous apprend qu’il prend des dispositions nécessaires pour retrouver son compatriote. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les commentaires sur cette étrange disparition fusent de toutes parts. Malick Diagne, le secrétaire général de la communauté sénégalaise de Douala, en entendant l’ouverture du dossier par la police camerounaise, ne cesse de publier la photo du disparu sur sa page Facebook, accompagné d’un petit commentaire: «C’est une disparition douteuse et louche...»