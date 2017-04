CAF : l’attribution des CAN 2019, 2021 et 2023 remise en cause

Le président de la zone Cosafa, Phillip Chiyangwa, a appelé le nouveau président de la CAF, Ahmad Ahmad, d’ouvrir une enquête sur les conditions d’attributions de l’organisation des CAN 2019, 2021 et 2023 respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire et la Guinée, en 2014.