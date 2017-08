C'est historique : Nafi Thiam est championne du monde

Or olympique à Rio

Thiam a devancé l'Allemande Carolin Schäfer (6.696 points) et la Néerlandaise Anouk Vetter (6.636). Thiam, 22 ans, a déjà remporté le titre olympique de l'heptathlon à Rio de Janeiro en 2016 et le titre européen du pentathlon lors de l'Euro en salle de Belgrade en début d'année.



Elle compte également à son palmarès la médaille d'argent du pentathlon à l'Euro en salle 2015 à Prague et la médaille de bronze de l'heptathlon de l'Euro de Zurich 2014.



Première à la longueur et au javelot

A Londres, Thiam a commencé par une 11e place sur 100m haies (13.54, 1.044 points). Elle a ensuite remporté la hauteur (1m95, 1.171 points) et le poids (15m17, 872 points) avant de prendre la 14e place du 200m (24.57, 927 points) terminant la première journée à la deuxième place (4.014 points), à 22 unités de l'Allemande Carolin Schäfer (4.036).



Dimanche, Thiam a d'emblée repris la tête du classement en s'adjugeant la longueur (6m57, 1.030 points). Une première place confortée au javelot, où elle a réalisé le deuxième meilleur lancer (53m93, 936 points). Elle entamait ainsi la dernière épreuve, le 800m avec 5.980 points, 172 d'avance sur Schäfer et 175 sur la Néerlandaise Anouk Vetter.



Dernière de sa série sur 800m

Thiam a terminé dernière de sa série en 2:21.42, ce qui lui vaut 804 points supplémentaires. Surtout, elle n'a perdu le contact sur ses rivales que dans les 200 derniers mètres. Schäfer (2:15.34) a pris 888 points de plus et Vetter (2:19:43) 831.



Au total, Thiam (6.784) conserve 88 unités d'avance sur Schäfer et 148 sur Vetter. Son record de Belgique est de 7.013 points.



Pour ses premiers Mondiaux, Maudens, 20 ans, se classe 23e. Elle a pris 913 points au 100m haies (14.47, 30e), 941 à la hauteur (1m77, 12e), 648 au poids (11m80, 27e), 848 au 200m (25.43, 28e), 896 à la longueur (6m15, 12e) et 580 au javelot (35m44, 27e). Pour la dernière épreuve, le 800m, Maudens a terminé troisième de sa série (2:12.87, 7e temps total), engrangeant 923 points supplémentaires. Elle termine avec 5.749 points. Son record personnel est de 6.113 points, cette année à Götzis.