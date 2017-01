Buur Guéwel, patron de la troupe « Deggo de Pikine » : « Comment mon fils et ses amis ont été roulés dans la farine par un faux démarcheur de visa »

Candidats à l’émigration, une dizaine de jeunes Sénégalais établis au Maroc ont eu la malchance de tomber sur un faux démarcheur. El Hadji Malick Diagne puisqu’il s’agit de lui, leur a réclamé à chacun la somme de 3 000 000 FCFA. Pour les appâter, il leur montra des photos de lui en compagnie d’une femme blanche qu’il présente comme la fille du consul d’Espagne et leur fait croire que celui-ci lui aurait offert dix visas. Ousseynou Guèye, Baba Niang et cie tombent dans le panneau et se débrouillent pour verser un acompte à El Hadji Malick Diagne. Ce dernier leur fait croire qu’il se rend à Marrakech mais en réalité, il rentre au Sénégal. Mais mal lui en a pris. Le conducteur de la voiture qui le ramène au Sénégal est un proche de l’un de ses pigeons. C’est ainsi, confie Buur Guewel qui revient largement sur cette affaire devant la caméra de Dakaractu, que la machine est mise en branle pour mettre la main sur le faux démarcheur. Arrêté par la Dic, il a comparu au tribunal pour escroquerie et condamné à un an de prison ferme. Mais la saga judiciaire de cet imposteur ne fait que commencer.