Buts, passes, duels, dribbles : Les stats affriolantes de Sadio Mane à Liverpool

L’histoire d’amour entre Sadio Mané et Liverpool a officiellement démarré le 14 août dernier, à l’occasion de la première journée de la Premier League qui a opposé les Reds aux Gunners à l’Emiraties Stadium d’Arsenal. Empochant les 3 points de la victoire, Liverpool doit son salut au but d’anthologie inscrit par son nouveau sociétaire, Sadio Mané qui, après avoir mis dans le vent tous ses vis-à-vis, n’a laissé aucune chance à Petr Cech, qui n’a fait que constater les dégâts.



Partant de là, Mané a commencé à imprimer sa marque dans le dispositif de Jürgen Klopp qui a fait de lui son fer de lance. Même s’il y avait déjà un groupe bien assis, Sadio a petit à petit trouvé sa place au soleil. Lors de cette 1ère journée, en sus de donner une passe décisive, l’enfant de Bambali Béroto a réussi 27 passes. Sur 11 dribbles, il en a réussi 9.





13 buts et 1067 passes



Prenant souvent le jeu de son équipe à son compte, Sadio Mané s’est révélé comme l’arme fatale de Liverpool. Sur les 27 matchs de Premier League disputés, il a ainsi inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives. Sur les 66 buts marqués par son équipe, il est impliqué dans les 18, soit 35% des buts inscrits par son équipe. et les statistiques révèlent que Liverpool empoche 2,4 points par match avec Sadio contre 0,4 s’il n’est pas aligné. Dans le jeu, l’ancien Messin s’est toujours projeté vers l’avant. En 27 matchs, il a réussi 830 passes pour 1067 tentatives. S’il a souvent tendance à porter le ballon, Sadio Mané n’a, par contre, pas été à la hauteur dans les duels. Sur 650 balles de combat, il en a gagné 291. Dans les duels aériens, il a aussi joué sa partition même s’il n’excelle pas bien dans ce domaine. Il a gagné 62 de ses 135 duels aériens.





143 dribbles



Cependant, dans les dribbles, Mané a été étincelant pendant tout son parcours. En 143 tentatives, le meneur de jeu des Lions en a réussi 108. Suffisant pour dire qu’il a souvent laissé dans le vent ses gardes du corps. Ce qui a sans doute fait de lui l’un des joueurs les plus dangereux de la Premier League. Durant tout son parcours, il a cadré 21 fois sur 31 frappes. En somme dans une rencontre, Mané livre 4 passes clés, 2.1 tirs, 1.54 centre, 8 dribbles pour 0.4 but. Les statistiques démontrent que sur une rencontre, il est souvent engagé dans 24 duels avec 48% de réussite, 5 duels aériens (34%) en sus de 40 passes soit une réussite de 81%.



STADES