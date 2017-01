Buteurs africains en Europe : Sadio Mané se hisse sur le podium

Vous y êtes désormais habitués, le mardi c’est la traditionnelle journée du classement des top buteurs de nos représentants africains sur le Vieux Continent.



Si les grands championnats européens font relâche durant la période de fêtes de Noël, l’Angleterre vit au rythme de sa très chère Premier League, pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon rond et de nos attaquants africains au Royaume de sa Majesté qui ont, comme à l’accoutumée, répondu présent.



En effet, le prolifique buteur sénégalais de Liverpool Sadio Mané a confirmé sa bonne forme du moment en faisant parler la poudre face au Sunderland de son compatriote Papy Djilobodji (2-2) à l’occasion de la 20ème levée du prestigieux championnat britannique.



L’enfant de Bambali (Sénégal) porte ainsi son compteur but à 9 unités en 19 apparitions cette saison en Premier League et se hisse désormais sur le podium du classement des meilleurs buteurs africains en Europe à égalité avec l’attaquant vedette des Eléphants de la Côte d’Ivoire et d’Aston Villa Jonathan Kodjia qui a également inscrit le weekend dernier sa 9ème réalisation de la saison en Championship (D2 anglaise).







Pour le reste, comme depuis quelques semaines, l’attaquant vedette des Panthère du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang truste la première place avec ses 16 réalisations cette saison en Bundesliga.



A la seconde marche du podium on retrouve toujours le buteur malien du Vitoria Guimarães (Portugal) Moussa Marega (10 buts) à égalité avec le Nigérian Henry Onyekuru. Le jeune buteur des Aigles du Mali n’a pas trouvé le chemin des filets cette semaine, toutefois, ses 10 réalisations en 11 participations en Liga NOS lui permettent toujours de conserver sa place ainsi que son statut de meilleur buteur du championnat portugais.



Voici les 10 meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Ecosse, Suisse, Turquie: (03/01/2017)



1) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Borussia Dortmund/Allemagne) : 16 Buts



2) Moussa Marega (Mali/Vitoria Guimarães/Portugal) : 10 Buts



2) Henry Onyekuru (Nigeria/Eupen/Belgique) : 10 Buts



3) Sadio Mané (Sénégal/Liverpool/Angleterre) : 9 Buts



3) Mamadou Sylla (Sénégal/Eupen/Belgique) : 9 Buts



3) Seydou Doumbia (Côte d’Ivoire/FC Bâle/Suisse) : 9 Buts



3) Jonathan Kodjia (Côte d’Ivoire/Aston Villa/Championship anglaise) : 9 Buts



4) Mohamed Salah (Egypte/AS Rome/Italie) : 8 Buts



4) Knowledge Musona (Zimbabwe/Ostende/Belgique) : 8 Buts



4) Chadrac Akolo (RD Congo/FC Sion/Suisse) : 8 Buts



4) Souleymane Coulibaly (Côte d’Ivoire/Kilmarnock FC/Ecosse) : 8 Buts







TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Premier League :



Sadio Mané : 9 buts



Islam Slimani : 5 buts



Kelechi Iheanacho : 4 buts







TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Bundesliga :



Pierre-Emerick Aubameyang : 16 buts



Salomon Kalou : 5 buts



Nabil Bentaleb et Naby Keita : 4 buts







TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Liga :



Kevin prince Boateng : 5 buts



Mehdi Carcela : 3 buts



Cedric Bakambu, Steven N’Zonzi et Nabil El Zhar: 2 buts







TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Serie A :



Mohamed Salah : 8 Buts



Franck Kessié : 6 buts



Baldé Keita : 5 buts







TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Ligue 1 :



Ryad Boudebouz et Benjamin Moukandjo : 7 Buts



Famara Diedhiou et Steve Mounie: 6 Buts



Giovanni Sio et Casimir Ninga : 5 Buts







starafrica