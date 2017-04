Buteurs africains : Quatre Sénégalais dans le Top 20

Un Top 20 RFI où l’on note la présence de quatre Sénégalais, grâce au retour de Moussa Sow, cette semaine.



Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.

25 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon

14 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria

14 3 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie

13 4 Chadrac Akolo FC Sion/RDC

13 5 Sadio Mané Liverpool/Sénégal

13 6 Steve Mounié Montpellier/France-Bénin

13 7 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal

12 8 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire

12 9 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali

11 10 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC

11 11 Alassane Pléa OGC Nice/France-Mali

11 12 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie

11 13 Mwbana Ally Samatta Racing Genk/Tanzanie

11 14 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal

10 15 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun

10 16 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun

10 – Knowledge Musona KV Ostende/Zimbabwe

10 18 Mohamed Salah AS Rome/Egypte

10 19 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie

9 20 Moussa Sow Fenerbahçe/Sénégal



TOP 20 RFI : mode d’emploi



Ce classement ne prend en compte que :



1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2016-2017)

2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.







Avec RFI