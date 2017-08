But de la Saison 2016/17 (UEFA) : Moussa Sow parmi les sept nommés pour succéder à Lionel Messi

Les sept buts nommés pour être le But de la Saison 2016/17 sont connus, le Sénégalais Moussa Sow est le seul africain nommé. Il est avec Marco Asensio, et Casemiro du Real Madrid, Jordi Mboula, de Barcelone transféré cet été à Monaco, Kévin Friesenbichler (Austria Vienne), Daniela Sabatino (Italie Féminine) et Mario Mandzukic (Juventus) et son retourné en finale de Champions League.

Ces 7 joueurs seront soumis au vote des internautes qui ont jusqu'au mardi 29 août pour faire leur choix et désigner le but le plus spectaculaire de la saison passée. Le but choisi sera dévoilé ce même jour. Seuls les buts marqués lors des compétitions de clubs ou internationales de l'UEFA sont en lice. Le vainqueur de l’année dernière était le joueur de Barcelone Lionel Messi. Si Moussa Sow remporte le prix il sera à sa deuxième récompense puisque le 25 décembre dernier, son bijou avait remporté le prix du plus beau but de l’année 2016, décerné par Cnn.