But de Younousse Sankharé : Bordeaux 2-0 Bastia

LE FAIT DE MATCH



Une deuxième mi-temps séduisante pour Bordeaux. Gêné par l'organisation tactique du Sporting en première période, Jocelyn Gourvennec a réussi sa causerie de la mi-temps et son ajustement tactique avec la rentrée de Rolan. Beaucoup plus tranchants dans le second acte, ses hommes vont ouvrir la marque très rapidement, à la 55ème. Bastia souffre et s'incline une nouvelle fois, 15 minutes plus tard, sur une tête de Sankharé. L'accélération bordelaise a été terrible pour Bastia.



LES BUTS



1-0 (55e) : Malcom ouvre le score ! Déterminés à accélérer la cadence en seconde période, les Bordelais trouvent la faille sur action placée. Kamano trouve Sankharé, aux abords de la surface de réparation, qui centre en direction de Malcom. Le Brésilien, au second poteau, frappe sans contrôle et ne se pose pas de questions devant Leca.



2-0 (70e) : Sankharé double la mise ! Sur coup-franc, les Bordelais mettent en place une jolie combinaison. Malcom trouve Pallois au second poteau qui remet, instinctivement, dans l'axe. Là, Sankharé devance la défense adverse et boxe le cuir de la tête.



L'HOMME DU MATCH



Younousse Sankharé (Bordeaux). Quelle renaissance pour le milieu de terrain ! Après six mois compliqués à Lille, Sankharé renait de ses cendres à Bordeaux, où il a retrouvé Jocelyn Gourvennec, son ancien coach. Titulaire dans l'entre-jeu, ce dernier a signé une belle copie ce soir, avec 1 but et 1 passe décisive.



LES NOTES



GDB : Carrasso (5) - Sabaly, (6) Pallois (6), Lewczuk (5,5), Gajic (5) - Sankharé (7), Toulalan (6,5), Vada (6) - Kamano (6), Laborde (4,5), Malcom (5,5)



SCB : Leca (6) - Cioni (4), El Kaoutari (3), Djiku (4,5), Bengtsson (5) - Mostefa (5), Cahuzac (4,5), Coulibaly (5,5) - Ngando (4), Nangis (3,5), Raspentino (3).



LES CONSÉQUENCES



Avec cette nouvelle victoire, Bordeaux enchaîne un 3ème succès d'affilée. Plus tranchants que les Bastiais, les hommes de Gourvennec ont été justement récompensés dans le second acte. Quatrième du championnat avant le match de Lyon ce dimanche, les Bordelais s'accrochent à une place européenne.



Bastia trébuche une nouvelle fois. Mieux défensivement, les Bastiais peinent dans la création et l'animation offensive. Dos au mur, les hommes d'Almeida devront trouver des solutions rapidement pour éviter une descente en Ligue 2...