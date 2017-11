But de Moussa Konaté : Metz-Amiens (0-2)

Dans les premières minutes, les débats étaient équilibrés entre deux équipes prudentes. Peu spectaculaire pendant un long moment avec cependant un penalty oublié sur Nguette, ce match s’animait sur un festival dans son couloir de Dibassy, qui servait Konaté pour l’ouverture du score de la tête (0-1, 28e). Quel boulot du latéral gauche !



Face à des Lorrains en difficulté, les Amiénois dominaient et Konaté ratait une belle occasion en ne cadrant pas sa frappe devant la cage vide. Après une énorme occasion ratée par Niane, Konaté perdait de son côté un duel. Après la pause, le FC Metz tentait de réagir et une volée de Nguette frôlait la barre ! Dans un contexte difficile avec les supporters qui commençaient à siffler, le club lorrain craquait une nouvelle fois sur une frappe enroulée de Zungu (0-2, 64e).



Malgré plusieurs situations, le FC Metz ne parvenait pas à revenir et se rapproche de la Ligue 2 avec ce nouveau revers. De son côté, Amiens, actuellement 10e au classement, confirme ses bons débuts en L1.