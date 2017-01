Burundi : le ministre de l'Environnement tué par balles

Le ministre de l'Environnement du Burundi, Emmanuel Niyonkuru, a été tué par balles par un agresseur inconnu, tôt dimanche 1er janvier dans la capitale Bujumbura, a annoncé la police locale.



A 54 ans, le ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification a été "tué par un homme armé d'une arme à feu, alors qu'il se rendait à son domicile à Rohero, vers 00h45", selon un tweet du porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, qui a précisé qu'une femme qui était avec le suspect a été arrêtée après cet assassinat.



Ce meurtre est le premier visant un ministre en place depuis que le Burundi a plongé dans une grave crise politique avec la tentative du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015, et ce après des mois de calme relatif.



Au moins 500 personnes ont été tuées et 300 000 ont choisi l'exil depuis le début du conflit.