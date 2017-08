Burkina/Sénégal : Aliou Cissé en prospection à Ouagadougou

Comme à l'accoutumée, la Fédération Sénégalaise de football a envoyé une mission de prospection, devant permettre aux Lions de maîtriser l'environnement. Mais, pour cette fois, en lieu et place de fédéraux, c'est le sélectionneur lui-même qui a effectué le déplacement. Avec l'accord des autorités fédérales, Aliou Cissé s'est envolé, hier mardi, en direction de la capitale burkinabè.

La mission d'Aliou Cissé consiste à prendre contact avec les différentes structures sportives et hôtelières pouvant accueillir les Lions, mais aussi connaître le climat qu'il y fait actuellement. Le sélectionneur national profitera de ce séjour pour identifier les sites, d'autant plus qu'en de pareilles circonstances, il est maintenant courant que les fédérations hôtes exigent que l'adversaire se prenne en charge et, qu'au retour, il y ait une réciprocité.