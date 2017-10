Budget 2018 des institutions : L’Assemblée Nationale en hausse, Aminata Tall et Dionne dégraissés

Les présidents de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil des Collectivités locales (HCCT) peuvent s’estimer heureux de l’exercice 2018. Les budgets de Moustapha Niasse et d’Ousmane Tanor Dieng ont connu une hausse avec respectivement 18,774 milliards de FCFA pour 2018 contre 14,143 milliards en 2017 et 7,3 milliards en 2018 contre 6,5 milliards en 2017.

La hausse du budget de l’Assemblée s’explique par l’accroissement du nombre de députés qui passe de 150 à 165 députés. En revanche selon « l’As », les budgets de la Primature et du Conseil économique social et environnemental sont ponctionnés. Cela peut s’expliquer, selon le journal, par le transfert de quelques directions de la Primature vers d’autres ministères ou la Présidence de la République.