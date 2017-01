Budget 2017 de la ville de Dakar : Recettes en hausse, dépenses somptuaires

Alors que l’Acte 3 de la décentralisation qu’il a tant honni est toujours en œuvre, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a trouvé le moyen d’augmenter ses recettes et de dégonfler son budget grâce à la fiscalité municipale. Ce qui lui permet de penser un peu à lui-même et ses proches collaborateurs. Une chose qu’il noublie pas non plus, c’est de servir les indigents (850millions), les sinistrés, même si on se demande lesquels pour cette année (20millions) , les ASC de la ville (50millions ), ou les lieux de culte (200millions) . Certains Dakarois qui ont pris le temps de faire les calculs ont éstimé qu’à raison de 20 mille Cfa remis à chaque indigent, Khalifa Sall allait servir près de 20 mille personnes. En cette année de Législatives, cela constitue donc un vivier non négligeable.



Le Quotidien