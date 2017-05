Bruxelles : premiers échanges entre Donald Trump et Emmanuel Macron

Au menu, chargé, de la rencontre de ce jeudi 25 mai entre Donald Trump et Emmanuel Macron, le sommet de l'Otan et celui du G7 qui s'ouvre concomitamment en Italie, les crises régionales (Syrie, Ukraine, Corée du Nord...), l'économie et le respect, toujours incertain, par la nouvelle administration américaine de l'accord de Paris sur le climat.



« Grand honneur »



Après la traditionnelle poignée de main, Donald Trump a longuement félicité son hôte, de plus de 30 ans son cadet. « C'est un grand honneur pour moi d'être avec le nouveau président de la France, qui a mené une campagne incroyable et a remporté une formidable victoire », a lancé le président républicain, qui s'enorgueillit d'avoir bousculé les codes traditionnels de la politique en accédant à la surprise générale à la Maison Blanche. « Je suis très heureux pour ma part aussi d'être avec le président Trump », a répondu Emmanuel Macron, « Je suis très heureux de pouvoir, ensemble, changer beaucoup de choses », a-t-il encore ajouté.



Compte-tenu de la relative brièveté de cette rencontre organisée dans la salle à manger au décor d'inspiration japonaise de l'ambassade américaine, l'Elysée avait indiqué mercredi se préparer à des échanges « très directs » et « concis » entre les deux dirigeants.



Premiers pas



Autour de la table côté français, figuraient Sylvie Goulard, la ministre des Armées, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major particulier du président, ainsi que Philippe Etienne, conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Le président français, élu le 8 mai et investi le 14, fait, avec cette rencontre et le sommet de l'Alliance atlantique qui suivra, ses premiers pas sur la scène diplomatique internationale.