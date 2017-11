Bradage foncier à la Médina : L'APR accuse le maire de brader le garage sis à côté de l’école Nago Samb

Les jeunes du Bureau de la Coordination de Centenaire Gibraltar ont fait le diagnostic des maux de leur quartier lors de leur réunion du samedi 18 novembre 2017.



Dans une note rendue publique à l’issue de leur reunion, les membres du bureau ont condamné l’attitude du Maire de la commune de Médina, Bamba Fall, qui ne prend pas en charge leurs préoccupations, préférant installer abusivement des délégués de quartier (03 à Gibraltar I) et continue aussi à transférer illégalement des électeurs sur le fichier électoral de la Médina pour lequel ils exigent l’audit. Ils ont décidé de s’opposer par toutes les formes possibles à ces pratiques inacceptables et de remobiliser en vue de la réélection du Président Macky SALL, en 2019. Le bureau de la coordination a demandé au Sous-préfet de Dakar-Plateau de veiller sur les agissements du Maire de la Médina et de son clan qui veulent, affirment ils, brader le garage sis à côté de l’école Nago Samb où ils sont en train de construire des entrepôts.



Le Bureau sur un autre registre a sollicité l’intervention du Ministre du Renouveau urbain pour l’assainissement et l’aménagement du terrain « Rouge » de Gibraltar devenu selon eux, un véritable dépotoir dangereux pour l’environnement et la santé des habitants.