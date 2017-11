Boycott du vote de projet de loi de finances : Decroix rompt le pacte de Madické Niang

Finalement le boycott n’a pas eu lieu. Mamadou Diop Decroix est bien présent ce matin à l’Assemblée nationale pour le vote du projet de loi de finances rectificative 2017/2018. Pourtant hier, Me Madické Niang avait engagé le combat. Après concertation, le groupe parlementaire libéral Liberté et Démocratie avait décidé de ne pas être présent.

Me Madické Niang et ses camarades estimaient que ce budget ne reflétait pas l'intérêt des sénégalais. Ces députés libéraux soutenaient que dans ce budget, il n'y a aucune forme de gouvernance sobre et vertueuse... Le groupe est-il allé en ordre dispersé ?



Mamadou Diop Decroix, député de la coalition « Gagnante Wattu Sénégal », a tenu à jouer son rôle de représentant du peuple. Car présent à l’hémicycle, il défend bien son point de vue face au ministre de l’économie et des finances Amadou Ba. Tout comme Decroix, d’autres députés de l’opposition sont aussi présents comme Dethié Fall, Ousmane Sonko Woré Sarr entres autres...