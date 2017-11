Bourse RFI 2017 : Il pleut des larmes sur les tombes de Ghislaine Dupont et Claude Verlon

La quatrième Bourse de RFI, dédiée à la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, a vécu cette année. Cette édition du 2 novembre 2017 coïncidait avec la Journée internationale des crimes impunis. A l’occasion, il y a eu deux Sénégalais parmi les lauréats. Ainsi, en présence de l’ambassadrice du Mali au Sénégal, et bien sûr, de la fille de Claude et de la mère de Ghislaine. L’ambassadeur de France au Sénégal a dénoncé les crimes impunis. Son témoignage sur les deux journalistes tués au Mali était rempli d’émotion et de tristesse.