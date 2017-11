Bounama Sall Jr, député BBY : « Le discours de Barthélémy Dias et de Bamba Fall empreint de violence, renseigne sur leur faculté intellectuelle très faible »

Les députés vont décider aujourd’hui de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Une occasion saisie par les proches du maire de Dakar, pour jeter le « discrédit et mal informer l’opinion » selon le député Bounama Sall. Le SG des jeunes socialistes de préciser donc, qu’il ne faudrait pas « que cette levée de l’immunité de Khalifa soit vu comme un emprisonnement tout fait…»

Il a poursuivi en indiquant que la population pour laquelle ils sont élus, doit être édifiée sur la gestion des ressources de leur pays.

Sur les appels à manifester venant du camp de Khalifa Sall, et surtout des maires de la Médina Bamba Fall et de celui de Mermoz/Sacré-Cœur Barthélémy Dias, il a rappelé que chacun est libre d’exprimer ses opinions. Mais dans le respect de l’autre a-t-il précisé.

D’ailleurs argue t’il, ces appels sont peine perdue, parce que souvent empreints d’échec « parce que le discours qu’ils entretiennent est un discours empreint de violence qui renseigne sur leur faculté intellectuelle et moral très faible ».