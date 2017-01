Booba pressenti pour l'ouverture de la CAN 2017 au Gabon

Cela serait un coup de maître. Booba est annoncé à la cérémonie d'ouverture de la CAN le 14 janvier, à Libreville, au Gabon. L'hypothèse, annoncée par le site Hip-hop infos, n'est pas confirmée par sa maison de disque, contactée par Le Parisien. Elle est toutefois très vraisemblable car le rappeur français rencontre un gros succès avec deux des derniers morceaux qui sont des déclarations d'amour à l'Afrique.



Le très bon «DKR», devenu un hymne sur le continent, a été certifié double disque de platine, et la vidéo, tournée dans la capitale de Gorée et sur l'île de Gorée, célèbre lieu de recueillement visionnée plus de 10 millions de fois. Le rappeur métis, né d'un père sénégalais qui vit encore à Dakar, a fait participer le jeune Sidiki Diabaté, star de la kora (un instrument traditionnel dont la sonorité est en train de revenir au goût du jour) d'origine malienne. Booba a enchaîné dans cette nouvelle direction artistique et apparaît dans le morceau de Fally Ipupa, star au Congo et dans toute l'Afrique.





Quant au titre « Kiname » - contraction de Kinshasa et du surnom de Paris «Paname» - son succès a pris comme une traînée de poudre. Là aussi, le morceau est devenu un tube, que les fans écoutent aussi bien dans les bars à chicha qu'en voiture. De quoi « enjailler » (mot d'origine ivoirienne signifiant s'amuser et repris par les rappeurs français) les personnalités qui se sont mises en scène dans des vidéos avec le morceau. Didier Drogba, la star ivoirienne du foot, est même monté sur scène avec Fally Ipupa lors d'un concert le 25 décembre à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire.