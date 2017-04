Bons impayés : Le FNOPST dément le représentant des paysans au rassemblement de « Y en marre »

Cheikh Tidiane Cissé, se prévalant d’un mandat pour parler au nom des paysans, sur l’estrade installée par Yen a marre, cet après-midi, a brandi un document qu’il a présenté comme un « bon impayé ». Mais pour le Président de la Fédération Nationale des Opérateurs Privés Stockeurs et transporteurs du Sénégal (FNOPST), Modou Fall, cette déclaration est fausse. Et met même au défi ce dernier de présenter un seul bon impayé.

« Je tiens à éclairer l'opinion qu'il n'existe aucun bon impayé. Je défie quiconque en demandant au sieur CISSE de nous présenter un seul vrai bon impayé bien libellé, portant le nom et l'adresse de la personne concernée » a-t-il dit.

Selon lui c'est une accusation gravissime qui ne concerne pas l'État et le Gouvernement du Sénégal mais les opérateurs qui collectent et vendent l'arachide aux huiliers.

« C'est pourquoi j'invite solennellement et fermement l'auteur à présenter publiquement ses excuses au peuple sénégalais pour diffamation et tentative d'intox » a conclu le Président du FNOPST