Bonnes pratiques dans l’administration : Des agents de plusieurs ministères sensibilisés sur l’eco-geste

Les travailleurs n’accordent pas beaucoup d’importance aux biens communs. C’est connu. Une raison pour la Cellule d'Education et de Formation environnementales (CEFE) en partenariat avec le Programme de coopération bilatérale Sénégal-Luxembourg d’organiser hier un atelier de lancement du processus de formation sur la formation des eco-gestes et des modes de consommation durable.

Pour Seydou Diallo, coordinateur de la CEFE, il faut une forte part de sensibilisation et une vulgarisation pour de bons comportements.

« On ne se soucie pas parce que cela ne vient pas de notre poche. On ne fait pas le bon comportement pour économiser cette énergie là qui contribue à réduire les charges de l’administration. Il y en a qui le font par ignorance, c’est pour cela qu’il faut sensibiliser les uns et partager pour la vulgarisation de ces bons comportements dans l’administration sénégalaise » a-t-il expliqué.

Aussi, la formation à la base est privilégiée pour familiariser les apprenants aussi à l’eco-geste, a-t-il dit.

« Nous travaillons avec les écoles, le ministère de l’éducation est notre partenaire privilégié, il faut agir des le bas âge. C’est ce qui fait que l’on a réussi à intégrer dans les curricula de l’éducation de base, les approches qui sont dans le vivre ensemble et vivre dans son milieu. Ce qui aide les élèves à avoir de bons comportements et à s’approprier même de l’environnement ». Il y a également le volet formation a-t-il poursuivi. « On a un partenariat avec les radios locales aussi qui nous aident dans les causeries en langue locale pour mieux sensibiliser les populations ». Selon le Coordinateur de la CFEE, le problème de l’environnement ne saurait être réglé que « si chacun s’approprie de cette question et change son comportement ».